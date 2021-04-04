Анна Саливанчук, актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, рассказала правду о ЧП, которое с ней произошло, и о своем состоянии

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда дала мини-интервью Екатерине Осадчей в программе "Світське життя", в котором призналась о дикой боли после перенесенного инцидента на съемках (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

В настоящее время у Анны серьезное смещение позвоночника. Девушке длительное время нельзя поднимать ничего, тяжелее одного килограмма. Даже младшего сына, которому всего семь месяцев, она взять на руки сейчас не может.

Саливанчук рассказала Осадчей, что спровоцировало это смещение.

"Это моя травма... 10 лет назад я снималась в исторической картине, и ночью мы снимали, как я была верхом на коне. Он испугался софитов, понес меня в лес, там встал на дыбы, и я упала. С этого начались мои две грыжи... Но я все равно продолжила сниматься. Ко мне приходил врач, колол блокаду, через 15 минут я вставала и дальше ехала сниматься, садилась на коня и скакала", - поделилась Анна.

Жена продюсера добавила, что с каждой беременностью последствия падения с коня давали о себе знать все больше.

"Так по чуть-чуть накапливалось... Мы как раз полетели немного отдохнуть, пять часов я держала его (младшего ребенка, - ред.) на руках... С утра приехала домой - и все, скрутило очень сильно. Я не могла встать, он плачет, я хочу его взять и не могу. У меня было такое отчаяние, что я плакала и не могла остановиться", - огорошила звезда.

Саливанчук срочно обратилась за помощью к медикам, ей сделали капельницу и три блокады, действие которых, по ее словам, пока еще продолжается.

Напомним, горячая брюнетка из "Квартал 95" сразила наповал роковым образом в узком платье

Также Politeka писала, что знойная брюнетка из "Квартал 95" устроила переполох в сети, засветив свой пикантный наряд