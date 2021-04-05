Популярная украинская певица Настя Каменских, которая на днях уехала в Мексику без мужа, показала свое утро в одиночестве

Настя Каменских, как известно, несколько дней назад отправилась в Мексику, чтобы отснять кадры для нового шоу, что планирует выпустить в будущем. При этом улетела Настя не одна, а с подругами и мамой. Показывая многое из жизни, пройти мимо темы своей трагедии звезда также не смогла.

В этот раз под фото, на котором она позировала в стильной шелковой пижаме изумрудного оттенка, звезда вспомнила о личной трагедии, потерях и сложностях этого года.

«Для меня этот год стал сложным ещё и в личном плане.. Я потеряла папу и жизнь уже никогда не будет прежней. Мне до сих пор сложно осознать и принять этот факт. Но я сильная, держусь, и продолжаю жить дальше.

Мне захотелось поделиться с вами и сказать, что у нас всего одна жизнь. Проживайте каждый день наслаждаясь им. Проводите время с семьей, близкими, друзьями. Цените и запоминайте эти моменты.

Находясь тут на нашей с девочками перезагрузке в Мексике я поняла, что готова идти дальше. Помните, что каждый из нас обладает большой силой и может идти дальше, не смотря на любые трудности и препятствия. Ведь жизнь так прекрасна! И она одна! Если грустно - плачь, радостно - веселись! И живи, живи и ещё раз, живи🌿», - рассказала Настя.

Поклонники ожидаемо не прошли мимо: «Настя, ты молодец; Примите наши соболезнования. Сил и здоровья Вам. Всё будет ок.😢; Да..так и нужно..почаще маски скидывать...👌👍 И тогда и Красивыми будут все и Здоровыми☝️; Да в Мексике можно рассуждать о жизни точно вот в Украине это сделать не возможно здесь нет жизни, а выживание сейчас 🤔; Всё верно👏постоянно твержу себе и близким это ❤️; Настя, лучше не сказать».

Не так давно в сети в очередной раз появились слухи, о беременности Насти, которую она так тщательно скрывает. Тем не менее, певица такие сплетни никак не комментирует и продолжает показывать фигуру. Причем делает это артистка с осторожностью, чтобы даже не показалось, будто она поправилась.

Напомним, бесстыжая Каменских с высунутым языком пококетничала на камеру, выпячивая декольте: "Девочка играется"

Также Politeka писала, что Каменских расплакалась, уехав от Потапа с подругой, тайна расставания раскрыта: "Я поняла, что нужно..."