Популярная украинская певица Настя Каменских, которая на днях уехала в Мексику без мужа, показала свое утро в одиночестве
Настя Каменских, как известно, несколько дней назад отправилась в Мексику, чтобы отснять кадры для нового шоу, что планирует выпустить в будущем. При этом улетела Настя не одна, а с подругами и мамой. Показывая многое из жизни, пройти мимо темы своей трагедии звезда также не смогла.
В этот раз под фото, на котором она позировала в стильной шелковой пижаме изумрудного оттенка, звезда вспомнила о личной трагедии, потерях и сложностях этого года.
«Для меня этот год стал сложным ещё и в личном плане.. Я потеряла папу и жизнь уже никогда не будет прежней. Мне до сих пор сложно осознать и принять этот факт. Но я сильная, держусь, и продолжаю жить дальше.
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Мне захотелось поделиться с вами и сказать, что у нас всего одна жизнь. Проживайте каждый день наслаждаясь им. Проводите время с семьей, близкими, друзьями. Цените и запоминайте эти моменты.
Находясь тут на нашей с девочками перезагрузке в Мексике я поняла, что готова идти дальше. Помните, что каждый из нас обладает большой силой и может идти дальше, не смотря на любые трудности и препятствия. Ведь жизнь так прекрасна! И она одна! Если грустно - плачь, радостно - веселись! И живи, живи и ещё раз, живи🌿», - рассказала Настя.
Поклонники ожидаемо не прошли мимо: «Настя, ты молодец; Примите наши соболезнования. Сил и здоровья Вам. Всё будет ок.😢; Да..так и нужно..почаще маски скидывать...👌👍 И тогда и Красивыми будут все и Здоровыми☝️; Да в Мексике можно рассуждать о жизни точно вот в Украине это сделать не возможно здесь нет жизни, а выживание сейчас 🤔; Всё верно👏постоянно твержу себе и близким это ❤️; Настя, лучше не сказать».
Не так давно в сети в очередной раз появились слухи, о беременности Насти, которую она так тщательно скрывает. Тем не менее, певица такие сплетни никак не комментирует и продолжает показывать фигуру. Причем делает это артистка с осторожностью, чтобы даже не показалось, будто она поправилась.
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