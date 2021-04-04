Клиенты ПриватБанка пожаловались на развод
Борьба ПриватБанка с мошенничеством вышла на новый уровень. Об этом говорится в новых жалобах, опубликованных на сайте Минфина в соответствующем разделе, передает Politeka.net.
Так, один из клиентов банка после того, как заметил ежемесячное снятие со своей карточки определенной суммы, обратился в техническую поддержку. Итогом обращения стала полная блокировка его карты, причем без объяснения причин.
"Увидел снятие со своей карты 270 грн каждый месяц неизвестными, обратился в 3700. Посоветовали по телефону заблокировать карту и обратиться в отделение, чтобы получить новую. Согласился и через 10 мин пришёл в банк. Там оказалось, что карту заблокировали совсем, ни снять, ни перевести и в выдаче новой отказ. На планшете сотрудница показала, этому клиенту карты не выдаются. Почему, нигде не могут объяснить. Сказали, пишите в Днепр письмо, отправьте укрпочтой, может когда-нибудь ответит. Я в шоке!", - говорится в жалобе.
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Подобные истории происходят регулярно. Еще одна клиентка ПриватБанка рассказала о похожей ситуации:
"У меня с карточки ПриватБанка третьи лица пытались вывести средства. Дозвонилась на горячую линию и мне предложили заблокировать карту и перевыпустить новую в любом отделении этого банка в моем городе. Но в отделении мне сообщили, что это я мошенник и банк отказывается со мной сотрудничать, без объяснений. Специалист отделения предложил мне писать письма в Днепр. Я на свою карточку получала только зарплату. Остаток средств со своей карты получила только через две недели, с большим трудом. Думаю мне повезло, что я уже не клиент этого банка".
Сотрудники ПриватБанка не предоставили официальных комментариев, пообещав разобраться в каждом из вышеперечисленных эпизодов отдельно.
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