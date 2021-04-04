Полуфиналист шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, показал, как его зацеловала возлюбленная

Как известно, после участия в шоу "Холостячка" радиоведущий и юморист Андрей Рыбак вернулся к девушке Алине, с которой встречался до проекта. После пост-шоу пара не скрывает свои отношения и постоянно демонстрирует свое совместное времяпровождение, передает Politeka.net,

Так, на своей странице в Инстаграм 29-летний юморист частенько радует фанатов контентом с участием своей возлюбленной, с которой они ранее путешествовали за границей, а сейчас вернулись домой в Украину.

На новом фото показан зацелованный красной помадой Андрей и его пассия Алина, которая с ухмылкой показала результаты своей неистовой любви.

Фолловеры уже успели отреагировать на увиденное, многие с юмором.

«Попался! Теперь так и буду ходить!☺️», - шутливо подписал экс-участник «Холостячки».

«В будущем это станет примером, как не следует смотреть на других девушек!»,

«Молодец, Алина, так с ними и надо )))»,

«Хорошо, хоть так»,

«Алина браво», - пишут в сети.

До этого он показывал, как пассия его "воспитывает". Комик приготовился нарезать себе яблоко, но как только змахнул ножом, откуда-то раздался дикий вопль Алины. Андрей сразу же спохватился и подставил под яблоко досточку. Выглядело это очень забавно.

Напомним, что полуфиналист "Холостячки" Рыбак показал безумства своей Алины в микротопике: "Вечерние концерты от любимой".

Как сообщала Politeka, полуфиналист «Холостячки» Рыбак раскрыл пикантные подробности закулисья шоу.

Также Politeka писала, что взрыв прогремел в машине полуфиналиста "Холостячки" Рыбака: "Еду и тут сзади…"