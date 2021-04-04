Полуфиналист шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, показал, как его зацеловала возлюбленная
Как известно, после участия в шоу "Холостячка" радиоведущий и юморист Андрей Рыбак вернулся к девушке Алине, с которой встречался до проекта. После пост-шоу пара не скрывает свои отношения и постоянно демонстрирует свое совместное времяпровождение, передает Politeka.net,
Так, на своей странице в Инстаграм 29-летний юморист частенько радует фанатов контентом с участием своей возлюбленной, с которой они ранее путешествовали за границей, а сейчас вернулись домой в Украину.
На новом фото показан зацелованный красной помадой Андрей и его пассия Алина, которая с ухмылкой показала результаты своей неистовой любви.
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Фолловеры уже успели отреагировать на увиденное, многие с юмором.
«Попался! Теперь так и буду ходить!☺️», - шутливо подписал экс-участник «Холостячки».
«В будущем это станет примером, как не следует смотреть на других девушек!»,
«Молодец, Алина, так с ними и надо )))»,
«Хорошо, хоть так»,
«Алина браво», - пишут в сети.
До этого он показывал, как пассия его "воспитывает". Комик приготовился нарезать себе яблоко, но как только змахнул ножом, откуда-то раздался дикий вопль Алины. Андрей сразу же спохватился и подставил под яблоко досточку. Выглядело это очень забавно.
Напомним, что полуфиналист "Холостячки" Рыбак показал безумства своей Алины в микротопике: "Вечерние концерты от любимой".
Как сообщала Politeka, полуфиналист «Холостячки» Рыбак раскрыл пикантные подробности закулисья шоу.
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