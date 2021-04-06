Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли показала свои татуировки

Артистка пользуется популярностью уже много лет, передает Politeka.net. Внешность звезды достойна зависти, поэтому она считается одной из самых привлекательных актрис Голливуда.

Пользователи сети решили вспомнить один из горячих образов артистки. В одной из фан-групп опубликовали фото, на котором Джоли легла на диван. Красотка была обнажена, но она прикрылась простыней и подушкой, чтобы никто не заметил самого интимного.

Актриса распустила волосы и уложила их набок. Легкий макияж лишь подчеркнул естественную красоту знаменитости. Казалось, что Энджи только проснулась и радовалась новому дню.

За три часа публикация собрала десятки лайков и много комментариев, состоящих из смайликов, а также сообщений. Поклонники написали звезде много приятных слов.

"Доброе утро", - прокомментировал один из поклонников.

Отметим, что на спине звезды заметна большая татуировка. Крупное тату сделал тайский монах Аджарна Ну Кэнпая, который специально прилетел к Джоли из Бангкока в 2016 году. Рисунки на тело наносились с помощью хирургической иглы – это болезненный, но высокоточный способ.

Таким образом, у актрисы на спине и правой лопатке появились священные буддистские мантры и две магические татуировки – «Янтры». По легенде такие рисунки приносят удачу, любовь и процветание.

Подчеркнем, что на теле артистки более 10 татуировок, которые несут разное значение.

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