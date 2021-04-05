Известная украинская певица Оля Полякова похвасталась формами в разных горячих образах
"Суперблондинка" впечатляет красотой на разных съемках, передает Politeka.net. Сейчас артистка - детектив на шоу "Маска". Каждый образ певицы в разных выпусках вызывает восторг.
На Инстаграм-странице программы решили вспомнить, в чем красотка появлялась. Каждый наряд подчеркивает стройную фигуру звезды, оголяя некоторые части тела.
"Шедевральные образы Оли Поляковой на шоу МАСКА 🔥
Кукольные, дерзкие, откровенные, фантастические и очень женственные - каждый эфир звездный детектив поражала новыми нарядами, которые влюбляли с первого взгляда.
Недетское увлечение сына Пугачевой и Галкина вызвало ажиотаж, видео уже в сети: "В таком возрасте, такое хобби..."
Кароль в максимально открытом платье превратилась в роковую диву: "Тиночка, да вы горите"
ЧП во время съемок "Мир наизнанку", Дмитрию Комарову пришлось нелегко: "К большому сожалению..."
Недетское увлечение сына Пугачевой и Галкина вызвало ажиотаж, видео уже в сети: "В таком возрасте, такое хобби..."
Раззадоренный Дан Балан ошеломил неожиданным признанием в любви: "Я никогда не говорю..."
Уже в эту субботу состоится финал самого успешного проекта года - @maskaukrainetv. Поэтому мы решили вспомнить яркие амплуа @polyakovamusic, чтобы узнать, какое вам понравилось больше всего.
Голосуйте за любимый образ в комментариях 💥", - написали авторы поста.
За 20 минут публикация собрала сотни лайков и много комментариев.
"Образы 6 и 7 самые крутые!", "3,6,7,10 суперрррр", "Крутая во всех образах 🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Оля красавица, все образы классные, мне больше всего понравился 3,4,6,10 🔥❤️", "Где голубые глаза.", "3 - Как будто другой человек, вот сила макияжа",- написали пользователи сети.
Напомним, шоу "Маска" приближается к финалу, поэтому постепенно на сцену выходит все меньше участников. В прошлом выпуске свои маски сняли сразу три участника - Евгений Сморигин, Анастасия Приходько и Мишель Андраде.
Напомним, что Данилко на шоу "Маска" публично поставил скандалистку-должницу Полякову на место, видео: "Закончится карантин…".
А еще Politeka писала, что Полякова разболтала, кто прячется в костюме Мохито на шоу "Маска": "А я говорила, что это Лешик!".
Также Politeka сообщала, что задолжавшая Полякова ошарашила ответом, когда вернет деньги Данилко: "Знаешь что...".