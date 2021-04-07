Актриса и певица Дженнифер Лопес всколыхнула Сеть сочной фотосессией, еще раз доказав, что время над ней неподвластно

Как передает Politeka.net, 51-летняя звезда опубликовала серию свежих снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала сразу в нескольких соблазнительных образах.

Джей Ло позировала на пляже: в удобных нарядах, не лишенных вкуса и элегантности, но в то же время без лишнего гламура. Сначала знаменитость покуражилась в черном комбинезоне с откытыми плечами и заманчивым декольте, накинув на плечи коротенькую белую рубашку.

Затем Лопес, в узком платье, забежала прямо в воду. Наряд стал мокрым, но это только придало особой пикантности. Актриса блеснула идеальной фигуркой под мокренькой тканью.

Пользователи оценили увиденное:

"Вечная красота 🙌💃👏🧿"; "Эта улыбка😍💋"; "Мне нравится, какая ты всегда честная🤯"; "Красивая внутри и снаружи"; "Самая драгоценная улыбка на свете 🥺😩"; "ты выглядишь потрясающе, просто идеально🤍"; "красиво 😍 ангелы не стареют"; "Я рыдаю, как ты прекрасна, Джей Ло"; "Клянусь, ты ангел + вампир😍".

Многие удивляются, как Лопес удается сохранять эластичность кожи, безупречную фигуру и цветущий вид в целом. Ранее звезда делилась своим секретом. Оказывается, она придерживается диеты для ускорения метаболизма, которую разработала нутрициолог Хейли Помрой. Главная идея этого метода: самый верный путь к здоровому и подтянутому телу — это нормализация метаболизма. Основу рациона диеты составляют свежие фрукты, овощи, зерновые культуры, яйца, мясо, рыба и птица.

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