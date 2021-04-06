Певица Оля Полякова изменилась до неузнаваемости

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых решила показать свою "новую" внешность.

Так, артистка воспользовалась модным нынче приложением, меняющим облик и делающим его, как после пластики. Оля появилась на кадрах с огромными блестящими губами и увеличенными скулами.

Полякова аж вскрикнула - видимо, такого эффекта певица не ожидала.

"Без фильтров 😂😂😂", - посмеялась она.

Конечно, это всего лишь забавная программа, меняющая внешность, но Оля и сама признавалась, что когда-то прибегала к радикальным методам, дабы сохранить молодость и красоту. В частности, Полякова вносила некоторые "коррективы" с помощью уколов ботокса и гиалуроновой кислоты.

"Прям хирурги-хирурги меня не резали. Но я немного улучшала свою внешность с помощью ботокса и филлеров", - делилась звезда.

Ранее мы рассказывали, что Полякова изумила настоящей внешностью - на этот раз без каких-либо фильтров и макияжа. Публика привыкла видеть ее под тонной косметики, поэтому, многие Олю даже не узнали. Легкий румянец, подтянутая кожа и здоровый цвет лица - певица явно не выглядит на свой возраст.

"Что это за школьница?❤️"; "Это Вы?"; "Простите, но вы без косметики просто неземная😍"; "Не похожа на себя!"; "Божечки. Полякова без косметики на лет 18 выглядит. Капец", - комментировали пользователи.

Напомним, что Данилко на шоу "Маска" публично поставил скандалистку-должницу Полякову на место, видео: "Закончится карантин…".

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