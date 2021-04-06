Бывший политзаключенный Кремля, режиссер Олег Сенцов рассказал детали отношений с мамой своего третьего ребенка, чем всколыхнул сеть

Накануне Олег Сенцов на своей странице в Facebook сообщил, что с матерью его маленькой дочери у него были неудачные и непродолжительные отношения, передает Politeka.net.

«В прошлом году у меня родилась дочь Эмма. С ее мамой у меня были неудачные и поэтому непродолжительные отношения. Известие о появлении будущего ребенка появилось, когда они уже закончились. Но дети ни в чем не виноваты, их надо любить всегда, даже если родители не живут вместе», - написал он.

Отметим, пост Сенцова вызвал бурную реакцию.

"Позиция-единственная правильная! Олег, поздравляю! Наши дети - всегда наши дети!"- поддержал Сенцова журналист Роман Цимбалюк.

Однако в целом на откровении режиссера отреагировали по-разному.

"Это жизнь которая все расставит на места. Еще блд перед фб не отчитывались ото пары шо и как! Люди очень много порой хотят от других. Например чтобы другие были счастливы так, как хочется им", «Афигеть, ребенок такой маленький, а уже заложник выяснений позиций и отношений в публичном пространстве, там и мама уже высказалась. Взрослые люди живут так как им удобно, это так и должно быть, но все вопросы лучше с' выяснять вдвоем, без тысяч лайков и дизлайков», «Главное принимать постоянное непосредственное участие в воспитании ребенка, чтобы она не чувствовала себя брошенной, а родители вместе или разошлись - это их дело», «жаль, что тебе приходится объяснять личное, почти оправдываться. это крест публичного лица, хотя это не должно никого беспокоить», - пишут в комментариях.

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