Прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар огорошила откровением

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда стала участницей шоу "Липсинк баттл", где удачно спародировала Майкла Джексона. Екатерина пришла в студию вместе с мужем, тоже артистом балета, Александром Стояновым.

Общаясь с ведущими "Липсинк баттл", в какой-то момент Кухар проговорилась, кто ей пишет разгромные тексты для "Танців з зірками". Балерина известна своим строгим характером, и уже не раз у нее случались конфликты с участниками из-за плохих оценок и слишком жесткой критики.

Так, Екатерина в шутку "обвинила" мужа, мол, это он просит ее всех мочить.

"Дома выпивает вечером озверинчика и начинает писать комментарии...", - заявила она.

"А передайте, пожалуйста, бутылочку!", - вклинилась Тина Кароль, ведущая "Липсинк баттл".

"Это я, кстати, попросил тебя про Полякову...", - обратился к жене Стоянов, как ни в чем не бывало.

"Конечно! Вот этого замочить, и этого замочить...", - невозмутимо подтвердила Кухар.

"Идеальные палачи", - восхитилась парой Тина.

Насчет Оли Поляковой, которую упомянул муж Кухар, несколько лет назад во время 7-го сезона, у них с балериной действительно произошла стычка. Екатерина влепила Оле "двойку" за танец, с чем острая на язык певица была крайне несогласна.

"Я к ней подошла и говорю: "Катя, это вы так меня не любите?", - рассказывала Полякова. - На что она говорит: "Боже, Оля, я так люблю ваши "Шлепки", так люблю ваше творчество. Один – злой полицейский, другой – добрый, как MONATIK, всех любит, всем ставит хорошие оценки...".

Напомним, Муж Кухар из "Танців з зірками" вышел из тени жены, заставив женщин визжать от восторга: "Это было шикарно…".

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" неожиданно перевоплотилась в мужчину, балерину не узнать: "Вот так поворот..."

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