Актриса и певица Дженнифер Лопес устроила "вкусную" фотосессию на берегу океана

Как передает Politeka.net, 51-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых покуражилась перед камерой на пляже.

Лопес сменила сразу несколько образов за время съемки. На одном из кадров нестареющая красотка предстала в кремовой блузе и кружевных черных трусиках с пояском. Певица расстегнула блузу, блеснув полоской загорелого тела, при этом заметно, что она была без лифчика. Джей Ло подвернула рукава рубашки, а края небрежно заправила в трусики.

Очевидно, что возраст совсем для нее не помеха. Лопес смело выставляет напоказ упругий бюст и аппетитные бедра, которые все еще могут свести с ума кого угодно. Шикарные формы Джей Ло - предмет зависти всех женщин мира, хотя сама звезда не всегда уверена в своей неотразимости. Чтобы комфортно чувствовать себя в своем теле, по мнению Дженнифер, очень помогают танцы.

"Когда я сомневаюсь в своей красоте, то танцую. Наблюдая за тем, на что способно мое тело. Почувствовав прилив эндорфинов, мое настроение мгновенно становится лучше. Я до сих пор в душе считаю себя танцовщицей, и мне это очень нравится", - признавалась она.



Пользователи с жаром обсудили увиденное:

"Легко! 🔥🔥" - "у нее шесть человек отмечены за усилия только для этих фотографий, и неправда, что она ничего не делает, чтобы хорошо выглядеть. Это много усилий и денег, лол"

"Челюсть в пол. Мощно❤️"

"это определенно твое призвание в жизни💙"

"Ваша улыбка - это все🥺😩"

"Как ты можешь быть такой идеальной? 🥺 ♥"

"Украла сердца на года!"

Напомним, упругая Дженнифер Лопес в серебристом латексе показала свое достоинство: "Ох, эти..."