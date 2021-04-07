Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне, которую называют его тайной женой, разбередила сердца романтическим образом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 47-летней звезды в Инстаграм опубликовали свежие фото, на которых Таисия Сватко (ее настоящее имя) изумила точеной фигуркой в смелом наряде.

Публика с удовольствием следит за жизнью Таюне. Слухи о том, что она является супругой "любимца волчиц" Винника, появились уже давно. Более того, поговаривают, что у пары есть взрослый сын, который живет и учится в Германии. Сам артист никогда не подтверждал эту информацию. Это и понятно, ведь ему нужно сохранять статус "холостяка-ловеласа". Фанаты жадно ловят любые данные о Таюне с Олегом, высматривая в их поведении скрытый романтический подтекст.

Так, в Сети обсуждают одну из самых удачных фотосессий Таисии. Певица позировала в узком мини-платье молочного оттенка, сверкнув стройными ножками. Она так молодо выглядит, что с трудом верится в ее возраст.

"Тайная" жена Винника обняла скульптуру, будто вдыхая ее аромат. В подписи автор поста сравнил ее с этой нежной розочкой: "Похожа на цветок 🌹".

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Тая. Здравствуйте. Рада Вас видеть🎉"; "Наша любимая принцесса💐"; "Похожа на весну😍💐🌺"; "Красавица ты Таюнчик ❤️".

Ранее мы сообщали, Таисия опьянила красотой в брутальном наряде. Певица вышла на сцену во всем черном: облегающих брюках, топике и прозрачном с кружевом балахоне сверху. Кроме того, она была в ботильонах на очень высоком каблуке, которые называют стрипами.

Напомним, что тайная жена Винника подчеркнула кругленький животик узким нарядом, светится от счастья: "Самая лучшая!".

Как сообщала Politeka, тайная жена Олега Винника ошеломила появлением в полупрозрачном наряде и на каблуках: "Такая худенькая...".