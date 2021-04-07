Потерявшая близкую подругу Настя Каменских огрошила признанием
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда рассказала, что думает о женской дружбе в программе "Життя відомих людей" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
В частности, уже давно публику интересует загадочная история отношений Насти с певицей Евой Бушминой, когда-то выступавшей в группе "ВИА Гра".
Каменских и на два года младшую Бушмину называли чуть ли не самым крепким дружеским тандемом украинского шоубиза. Насте было всего 14-ть, когда девушки познакомились в Киевской музыкальной студии и с тех пор не расставались ни во время отдыха, ни на светских мероприятиях.
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В СМИ писали, что Каменских была даже свидетельницей на свадьбе у лучшей подружки, которая тогда как раз пела в "ВИА Гре".
Только сама Бушмина на свадьбу к Насте уже не попала.
После 13 лет дружбы, в 2015-м, Бушмина призналась, что практически прекратила общение с когда-то очень близкой Каменских. И виноваты в этом, мол, плотные графики обеих артисток, и еще некоторые жизненные обстоятельства, но какие именно, не стала уточнять.
Настя все это время хранила молчание и не давала ни одного комментария по поводу отношений с экс-подругой. "ЖВЛ" певица призналась, что думает о женской дружбе.
"Люди как-то сделали из этой фразы стереотип, что "женской дружбы не существует". Так говорят о женщинах, что, типа, конкуренция... Не выдерживают и потом что-то друг другу делают... Но, честно говоря, у меня такого не было", - заявила Каменских.
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