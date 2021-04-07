Экс-супруг известной певицы Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, рассказал о разводе с супругой

Пара популярной артистки и турецкого бизнесмена 15 лет пробыла вместе, сообщает Politeka.net. К сожалению, в 2019 году супруги расстались, у них осталась общая дочь, София.

По поводу развода пары ходило очень много слухов, сама же артистка отказалась что-либо комментировать. На днях Мурат в программе "Викриття" решил немного пролить свет на расставания с бывшей возлюбленной. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

По словам бизнесмена, из-за одной ошибки он остался в чужой стране, в которую переехал ради родных.

"Было грустно, конечно, – по-человечески, душевно. Ты 15 лет живешь с человеком и после определенной ситуации, ошибки, так сказать, остаешься один в другой стране, в которую приехал ради своей семьи", - поделился Налчаджиоглу.

Оправдываться бизнесмен не захотел, но подчеркнул, что после определенной ситуации в его жизни произошла перезагрузка.

"Было достаточно времени, чтобы подумать, увидеть мир, теперь клубы забирают из меня много энергии. Чувствую, будто Бог дал определенный толчок. Перезагрузка началась", - рассказал бизнесмен.

Ани Лорак, переехав в Россию, забрала дочь, и после расставания оба не могли долго найти общий язык.

По мнению Мурата, ни один ребенок не должен отвечать за жизнь родителей.

"Слава богу, мы это все решили – мы два взрослых человека, 15 лет жили вместе, мы друг друга понимаем, уважаем. Каждый знает свои ошибки", – подчеркнул экс-муж Лорак.

Отметим, Мурата Налчаджиоглу обвинили в измене, после того, как папарацци застукали его в компании горячей красотки в одном из ночных клубов.

Сейчас бизнесмен встречается с 24-летней визажисткой Лилией.

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