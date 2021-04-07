Экс-супруг известной певицы Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, рассказал о разводе с супругой
Пара популярной артистки и турецкого бизнесмена 15 лет пробыла вместе, сообщает Politeka.net. К сожалению, в 2019 году супруги расстались, у них осталась общая дочь, София.
По поводу развода пары ходило очень много слухов, сама же артистка отказалась что-либо комментировать. На днях Мурат в программе "Викриття" решил немного пролить свет на расставания с бывшей возлюбленной. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
По словам бизнесмена, из-за одной ошибки он остался в чужой стране, в которую переехал ради родных.
"Было грустно, конечно, – по-человечески, душевно. Ты 15 лет живешь с человеком и после определенной ситуации, ошибки, так сказать, остаешься один в другой стране, в которую приехал ради своей семьи", - поделился Налчаджиоглу.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Дан Балан разоткровенничался о возвращении на "Голос країни" и чувствах к Тине Кароль: "Туда поцеловал..."
Украинцам поднимут пенсии, Шмыгаль раскрыл, у кого и на сколько вырастут выплаты: «С 1 июля…»
Останавливают транспорт и закрывают рынки: на Харьковщине ужесточили карантин, детали
Финалист "Холостячки" Тригубенко впервые показал свою красотку, о которой долго мечтал: "Аж самому не верится…"
Оправдываться бизнесмен не захотел, но подчеркнул, что после определенной ситуации в его жизни произошла перезагрузка.
"Было достаточно времени, чтобы подумать, увидеть мир, теперь клубы забирают из меня много энергии. Чувствую, будто Бог дал определенный толчок. Перезагрузка началась", - рассказал бизнесмен.
Ани Лорак, переехав в Россию, забрала дочь, и после расставания оба не могли долго найти общий язык.
По мнению Мурата, ни один ребенок не должен отвечать за жизнь родителей.
"Слава богу, мы это все решили – мы два взрослых человека, 15 лет жили вместе, мы друг друга понимаем, уважаем. Каждый знает свои ошибки", – подчеркнул экс-муж Лорак.
Отметим, Мурата Налчаджиоглу обвинили в измене, после того, как папарацци застукали его в компании горячей красотки в одном из ночных клубов.
Сейчас бизнесмен встречается с 24-летней визажисткой Лилией.
Напомним, Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Как сообщала Politeka, Лорак с кольцом на безымянном пальце дала совет женщинам и показала себя в новом свете: «Главное - не бояться»
Также Politeka писала, что Ани Лорак в странном черном наряде озадачила видом на красной дорожке: "Скупила все мусорные пакеты"