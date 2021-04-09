Хореограф Влад Яма показал себя в будущем, картина не для впечатлительных

Как сообщает Politeka.net, известный украинский хореограф и судья "Танців з зірками" Влад Яма, который когда-то сидел в тренерском кресле "Лиги Смеха", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно танцор с отличным чувством юмора решил оригинально поздравить своего друга Евгения Кошевого из "Квартал 95" с днем рождения и выложил в своих сторис веселое видео. В ролике актер играет на сцене "Лиги Смеха" самого хореографа, но из будущего (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Кошевой выходит на сцену в пестрой рубашке, которая едва прикрывает полный живот, и вообще, в "будущем" Влад будет выглядеть очень плотным. По сценарию Кошевой в образе Ямы обращается к звездным тренерам юмористического шоу и рассказывает, что их ждет в будущем. Так, досталось и Оле Поляковой, и Станиславу Боклану.

"Оля, что тебе сказать? Ты конечно не обижайся, но наступят времена, когда ты будешь бежать и будут шлепать не только шлепки", - нахамил Яма из будущего Поляковой.

"Станислав Владимирович, годы берут свое. Вы начали вставать в шесть утра, брать клетчатую сумку и ехать непонятно куда на троллейбусе", - обратился Яма из будущего к актеру Боклану.

Конечно же, такое перевоплощение Кошевого в Яму и его едкие замечания относительно других артистов вызвали бурных смех в зале. Впрочем, здорово повеселились и сами тренеры, и никто аже не думал обижаться на Евгения.

Отметим, что в конце ролика в сторис Влад Яма искренне поздравил своего друга Евгения Кошевого с днем рождения. Артисту "Квартала 95" исполнилось 38 лет.

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