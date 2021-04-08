Экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева всколыхнула публику сочным кадром и неожиданным признанием

Как передает Politeka.net, 39-летняя певица продолжает публиковать фото с отдыха в своем микроблоге в Инстаграм.

Брежнева, обладающая завидной стройной фигуркой, никогда не стеснялась оголяться на камеру. На последнем снимке девушка позировала в белом бикини, максимально натянув плавки на бедра. Вера удивила аномально тонкой талией и подкачанным животиком.

Добиться столь невероятных форм ей, конечно же, помогли занятия спортом, который звезда просто обожает. Она занимается им не только в спортзале, но и дома, где у нее есть тренажер для кардионагрузок. Но самый любимый вид спорта Брежневой – это пилатес. Также она посещает групповые занятия по йоге.

В подписи певица заговорила о еще одном своем любимом занятии.

"Я перестала считать занятость мерой важности. Больше времени научилась выделять на размышления, созерцание, общение с теми, кто дорог и интересен. И наконец-то вернула себе время на то, что я очень люблю - чтение. Поняла, как соскучилась по книгам. Вы читаете? У вас есть на это время? Что читаете? «Эссенциализм. Путь к простоте» сейчас мне очень в тему", - сообщила она.

Пользователи с жаром обсудили увиденное. Книгу многие заметили только в последнюю очередь.

"Специально такое фото грузить надо?))" - "да. Если бы не фото в труселях, никто пост читать не будет. А так-то народ читающий здесь. 😂"

"Читающие трусы 😂"

"Именно про книгу и чтение приходит первая мысль глядя на фото 🙈"

"Кошмар🤦‍♀️Так не красиво🤷‍♀️"

"Тоже обожаю читать с детства. Ни дня без книги. Смутило в Вашей публикации фото, на нем я книгу увидела в последнюю очередь))"

"Я прям уткнула свой взгляд в идеальный торс. Даже пост не читала😂😍"

"Да-да. Раньше было как-то не по себе, что ничего не делаешь)" - "даже немного стыдно"

"Зачем такое фото. Неприятно видеть. 😮"

Напомним, Меладзе без слов продемонстрировал, как любит Веру Брежневу, поклонники недоумевают: "И это всё?".

Как сообщала Politeka, горячая Вера Брежнева в раскованной позе принялась рассуждать об отношениях: "Никто не учит...".

Также Politeka писала, нежная Вера Брежнева спустила рубашку с плеч, заманив в оковы страсти: "В этом сила…".