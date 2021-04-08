Известный украинский актер Дмитрий Ступка рассказал, что ему приходится работать на трех работах, чтобы прокормить семью

Как сообщает Politeka.net, в программе "Звездный путь" известный украинских актер из династии Ступок Дмитрий Ступка поделился, что ему приходится нелегко – чтобы прокормить семью, артист пашет на трех работах. И при этом его жена Полина Логунова все равно недовольна, она считает, что он может больше зарабатывать, и если этого не произойдет, то они расстанутся (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Ступка-младший рассказал, что недавно устроился ведущим утреннего шоу, так что его день начинается в пять утра. Также он преподает два курса в университете культуры и играет в театре – днем репетиции, а вечером спектакли. "В 12 часов приезжаю домой, ложусь спать, и в пять утра подъем", - рассказал Дмитрий.

Также он поделился, что некоторые каналы не зовут его на пробы, а другие, которые все же зовут, то предлагают маленькие гонорары. "Я живу в той стране, где мне не разрешают больше зарабатывать. Даже работая на трех работах, тут надо либо немного затягивать живот и не кушать, то что иногда хочется, и жить на средства, которые есть, либо… я не знаю, что делать", - признается актер.

По поводу гонораров Дмитрий рассказал, что он уже не студент и не соглашается сниматься за 3-5-6 тысяч гривен за съемочный день. "Мня не приглашают сниматься, наверное, потому что я очень дорогой", - шутит Ступка. Он также отметил, что за такой гонорар за день хотят снять очень большое количество сцен с кучей переодеваний. "Ну я же не студент уже", - жалуется актер на маленькие гонорары.

Напомним, Дмитрий Ступка после жалоб жены на нехватку денег нашел выход: "Ну все, еду...".

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