Украинская рэперша Alyona Alyona решила удивить поклонников новым образом

29-летняя Алена Савраненко (настоящее имя исполнительницы) поразила внешностью, передает Politeka.net. К слову, рэперша эпатирует публику, неоднократно выкладывая самые смелые фото в своем Инстаграм.

Сейчас на звезду подписаны 413 тысяч пользователей сети, с которыми она также делится своими творческими планами и достижениями.

Так в одних из последних сторис Alyona Alyona показала, как меняет внешность, а затем рассказала о своем альбоме "Галас".

На кадрах артистка присела в кресло стилиста в салоне красоты, где ей красили волосы.

Позже рэперша показала результаты работы мастера. Волосы украинской знаменитости стали разноцветными. После такой смены имиджа кажется, что перед нами предстал другой человек, чего и добивалась рэперша.

"Сегодня я презентую новую себя, и начинаю новый этап моего творчества. Это будет показываться как во внутреннем, так и во внешнем образах. Вместе с командой мы хотим обновить свою историю, мы запускаем "Галас"", - рассказала артистка, также поделившись, что у нее вышел клип.

Напомним, Алена Савраненко родилась 14 июня 1991 года в Капитановке (Кировоградская область). Девушка получила два высших образования, она работала воспитательницей, а позже и заведующей в детском саду «Теремок» в Барышевке.

Alyona Alyona с детства пишет рэп-тексты, но стала набирать популярность в 2018 году, когда начала публиковать видео на YouTube и выложила свой первый клип.

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