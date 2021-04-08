Известный украинский певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, показал себя и рассказал о людях
Как пишет Politeka.net, красавчик довольно давно стал любимцем у украинских девушек. Владимир довольно давно стал победителем "Фабрики", после чего вместе с Владимиром Олейником пел в дуэте, а в 2015 году женился на прекрасной Наде Дорофеевой. После распада группы Дантес сделал перерыв, вернувшись на сцену уже в 2019 году.
В этот раз Владимир опубликовал в социальной сети Инстаграм фото, где сидел в кофте и джинсах у стены. Дантес снимок сопроводил текстом:
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Попал на такой заголовок и прочел. Вот вам выжимка.
1. Слишком добрые люди
2. Малограмотность
3. Хвастовство влиятельными людьми
4. Звезда соц.сетей
5. Слишком довольный вид
6. Сложное имя
7. Просто такие люди
Вот у меня совпадение с первым и четвёртым пунктом. Всегда остерегаюсь неоправданную доброту и людей, которые ну слишком много в соц.сетях, у них ВСЕ друзья и ооочень много фотографий). Плюс происходит подмена реального мира на виртуальный.
Все остальные меня просто веселит или умиляет.
Но вот прям не нравится мне безответственность, лицемерность и неухоженность.
Проснулся я сегодня, конечно, с негативной диспозицией)", - написал Владимир.
"Отдай мою кофту", - написала Надя под фото.
"Я ничего не поняла", - добавила Дорофеева.
Напомним, известный украинский музыкант и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал о необычной просьбе своей жены
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