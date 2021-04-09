В сеть попало необычное фото вечно молодой Софии Ротару на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, известная советская и украинская артистка София Ротару всегда была знатной красавицей, поклонники полюбили ее не только за прекрасное пение, но и за отменные манеры и потрясающий внешний вид. Однако, естественный процесс старения оставил свой отпечаток – теперь 73-летней звезде приходится тщательно следить за внешностью, и у нее это здорово получается. Даже в таком почетном возрасте София Михайловна выглядит просто потрясающей.

На новом фото, которое опубликовали на фан-странице, посвященной звезде, София Михайловна удивила свежим видом и отличной физической формой на отдыхе в экзотической стране. На снимке она запечатлена, стоя на раздвоенном стволе огромных пальм. Перед камерой артистка появилась босоногой, на ней длинная темно-синяя юбка с белыми полосками и пестрым поясом-платком, а также полупрозрачная белоснежная блузка, под которой просвечивается розовый бюстгальтер от купальника. Волосы звезды распущены и небрежно уложены, а на ее лице стильные солнцезащитные очки и милая улыбка.

В подписи к фотографии говорится: "Доброе Утро! Чудесного, успешного и восхитительного дня!". Поклонники не прошли мимо и принялись активно обсуждать новую публикацию, засыпая Ротару комплиментами в комментариях к фото. "Спасибо, Вам тоже всего хорошего", "Знойная красавица", "Доброе утро! Красотка!", "Супер кадр", "Удивительная женщина", - пишут восторженные поклонники в комментариях к фото.

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