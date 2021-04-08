Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут поучила манерам

Звезда ведет активную жизнь в социальных сетях, и задействовав себя на различных съемках, передает Politeka.net. Стоит отметить, что красотка всегда выглядит "с иголочки", а ее манеры у многих вызывают восторг.

Телеведущая в своем Инстаграм старается привить правила этикета и своим подписчикам, которых у нее насчитывается 675 тысяч.

В этот раз Ольга опубликовала видео, в котором рассказала, стоит ли чесаться на людях и как правильно прогонять комара. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Можно ли чесаться на людях? Нет. Даже если укусил комар, не стоит чесаться при всех. Лучше незаметно почесаться, например жестом, будто поправляешь локон", - поделилась телеведущая.

Отметим, звезда позировала в кружевном наряде, сделав аккуратные прическу и макияж.

За 20 минут публикация собрала более 10 тысяч просмотров и много комментариев.

"Этот пощечину 😂😂😂 Обожаю ❤️", "Спасибо за совет! ❤️🙌", "Супер!", "Это обо мне", "🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ можно все и всем!", "Даже если ты лысый 🤣", "😀 это невозможно ...это рефлекс!", "Оля, спасибо! Каждый раз так точно получать такие уроки - одно удовольствие. Использую при работе с детьми", "Ахха... Иногда она меня так умиляет)", "А я замечаю это в людях😂 но думала что это норма", "😉😂😫 ... Америку открыла?! ..... не смеши грешных ...", - написали пользователи сети.

Напомним, что скандальная Фреймут унизила влюбленную пару, взявшись за нравоучения посреди улицы: "барышня сама справится".

Как сообщала Politeka, Фреймут забыла об этикете и показала чувства к мужу у всех на виду: «Вам говорили, что вы...».