Актер и художественный руководитель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов заставил публику верещать от восторга

Как передает Politeka.net, 40-летний юморист дал интервью журналу "Отдохни" и снялся для обложки вместе с младшим сыном Максом. Малышу всего годик и семь месяцев.

Крутоголов нечасто выставляет кадры со своими отпрысками (у него есть еще 11-летний сын Лев), поэтому появление свежего фото с подросшим наследником произвело фурор.

"Знакомьтесь, это Макс! В журнале «Отдохни» Егор Крутоголов впервые появился на обложке с младшеньким сыном и поделился семейными секретами!", - говорится в анонсе.

На снимке и отец, и мальчик предстали в одинаковых нарядах: белой выглаженной рубашке и с красным галстуком-бантиком.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, удивляясь, как сильно подросший Макс похож на своего отца:

"Классный батько с сыночком!👏"

"Красавчики, мужчины, у вас лучшые актеры, люблю вас, дизеля, всех, 😍😍 счастья вам и процветания❤️"

"Папин ксерокс😊"

"Уже взрослый"

"Какой сладенький, папин сыночек!)"

Напомним, Егор Крутоголов познакомился со своей возлюбленной Екатериной в родном Николаеве. Тогда им было по 16 и 13 лет соответственно. Сначала дружили, а спустя пять лет стали парой. На сегодняшний день они в браке уже 14 лет и вместе воспитывают двух сыновей. Егор — примерный семьянин и любит свою работу, но родные для него всегда на первом месте.

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