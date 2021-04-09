Певица Ани Лорак опубликовала в сети милое фото с подросшей дочкой Софией, которая родилась в браке певицы с Муратом

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ани Лорак, которая долгое время живет и строит карьеру в российском шоу-бизнесе, тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности. Однако, недавно звезда подогрела слухи о появлении в ее жизни мужчины – она появилась на светском мероприятии с обручальным кольцом на безымянном пальце правой руки. А недавно в своем микроблоге в Instagram выложила милое фото с дочкой Софией, на котором также красуется с драгоценным украшением на руке.

На новом снимке, который Ани показала в своем микроблоге, и который она сделала сама, они с дочкой позируют в уютном кафе. Перед камерой звезда появилась в теплом свитере цвета хаки с розовой надписью, на ее голове видно стильную кепку, волосы выпрямлены и распущены, а на лице легкий макияж. Артистка, как и ее дочь сложили губы как будто в поцелуях и обе смотрят прямо в объектив. На правой руке у певицы видно массивное серебристое кольцо.

В подписи к публикации Лорак написала: "Посылаем поцелуи". А поклонники принялись активно обсуждать новую публикацию звезды, засыпая ее и дочь комплиментами в комментариях к фото. "Любимые девочки, хорошего вам вечера", "Лапочки, красавицы любимые", "Красотки", "Какие молодцы", "Милая, ты невероятная, исключительная красавица!", "Красавицы – и мамочка, и доченька!", "Девчоночки, вы прелесть. Весенние ласточки", "Какая София уже большая, всё больше и больше похожа на вас", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

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