Певица Ани Лорак поделилась в Сторис кадрами из прогулки с новым образом

После того, как звезда осталась фактических без концертов из-за карантина, она решила поставить удобство на первом месте и теперь в повседневной жизни появляется исключительно в простых нарядах, которые ей нравятся. По словам Лорак, ей нравится спортивный стиль и она фактически всегда ходит на прогулки в кроссовках и костюмах с кепками или панамками.

В этот раз, как видно, Каролина прогулялась в удобном для нее стиле на улице и похвасталась образом в целом, позируя на камеру с легкой улыбкой. В бомбере и джинсах звезда вышла в люди, о чем сразу же сообщила в Инстаграм.

В простом образе, Лорак миксовала несколько стилей, не забыв о трендовых фишках – шляпку-панама Prada и грубые ботинки на массивной подошве завершали ее лук. А вот рваные джинсы придали бунтарского вида.

Недавно звезда подогрела слухи о появлении в ее жизни мужчины – она появилась на светском мероприятии с обручальным кольцом на безымянном пальце правой руки. А недавно в своем микроблоге в Instagram выложила милое фото с дочкой Софией, на котором также красуется с драгоценным украшением на руке.

"Любимые девочки, хорошего вам вечера", "Лапочки, красавицы любимые", "Ну и молодец, поменялась", "Красотки", "Какие молодцы", "Милая, ты невероятная, исключительная красавица!", "Красавицы – и мамочка, и доченька!", "Девчоночки, вы прелесть. Весенние ласточки", "Какая София уже большая, всё больше и больше похожа на вас", - пишут в комментариях.

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