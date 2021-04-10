Известная украинская ведущая новостей Лидия Таран показала своего родного человека

Уже более двух десятков из 43 лет Лидия Таран работает на телевидении, сообщает Politeka.net. Продолжительное время звезда трудится на одном из центральных телеканалов, ведя новости.

Лидия получила огромную популярность, поэтому к ней всегда приковано пристальное внимание и люди любят узнавать о ведущей интересную информацию.

В этот раз звезда пришла на утреннее шоу вместе со своим братом, представив его публике. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Солдатики, шахматы, футбол и карбид в лужах 😜 если у вас было подобное в детстве, значит у вас тоже есть старший брат☺️ мне с Макаром повезло, потому что он у меня еще и умный старший брат - историк, полиглот и все, к чему мне никогда не дотянуться 🤪 в день братьев-сестер привлекла его к ответственности 😂 в студию «Завтрака. Выходной» спасибо, коллеги, за легкость, прикольную игру и особенно за кекс @valentinakhamaiko... Говорите братьям ДА! А родителям - СПАСИБО за них😘", - написала звезда.

За два часа публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев:

"Боже 😂 ты когда сказала, что у тебя с Макаром завтрак, я подумала, что ты к нему едешь завтракать 😂😂😂😂😂", "Лида, а мне показалось что ваша Василиса очень похожа с вашим Макаром!", "Макар Анатольевич ❤️❤️❤️ одни из самых классных лекций !!! "," Заметно сразу, что брат очень умный и простой человек ..🔥".

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