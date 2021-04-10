Актриса и певица Дженнифер Лопес в платье с блестками едва прикрыла бюст

За многие годы стиль Дженнифер Лопес ничуть не изменился. Если в реальной и повседневной жизни она носит исключительно простые наряды и спортивные костюмы, которые не привлекают и отлично смотрятся на подтянутой фигуре, то на концертах она должна блистать.

Чтобы должным образом покорить фанатов, артистка старается выбирать только открытые платья минимальной длинны, прозрачные костюмы с вырезами и даже наряды из одних камней, едва прикрывающие тело. Откровенность на сцене Лопес не смущает, ведь она с гордостью подчеркивает: почти в 52 года можно выглядеть роскошно.

Как видно на фото, в платье с глубоким декольте артистка уверенно себя чувствует, а также не собирается скрывать формы. Чаще всего под костюмами Лопес даже не носит лифчик и таким образом ее выступление получается более пикантным.

Также ранее 51-летняя певица и актриса примерила спортивный лук, состоящий из мини-шорт, топа и сетчатой кофты, не скрывающей, но подчеркивающей идеальные изгибы. Белые кеды дополнили образ, акцентируя внимание на спортивном телосложении звезды.

Второй наряд вышел смотрелся более скромно на фигуре Дженнифер, но не менее интересно. Ярко-оранжевый комбинезон с глубоким декольте превратил артистку в кокетливую бунтарку.

«дассс великолепно; ты выглядишь безупречно 🥺🥰; Женщина, поберегись; Омг привет Джи Ло, моя королева; вот это правильный эксклюзив; Супер😛😻; Люблю тебя см❤️; Нестареющая барби😍; мой Бог, прекрасная иконе стиля; Красиво ❤️; романтичная малышка; Какая дама, просто колдунья, можно постареть?», - отвечают фанаты.

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Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".