Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, хорошо проводит время в отпуске

Не так давно сама пышнотелая красотка-модель рассказала, что она улетела заграницу, отдохнуть от суеты, погреться на солнце и привести себя в порядок, так как в Украине по-прежнему холодно.

«Летом я люблю отдыхать дома, на речке в Киеве, Черном или Азовском море, красота Украины безгранична», - отмечала сама Мила у себя в постах.

Тем не менее, чтобы освежиться, звезда все же улетела на отдых в теплые края, где теперь балует своим видом обескураженных отдыхающих. Даже с 5 размером бюста не так просто найти купальник по размеру.

А вот с такими изгибами, как у Милы, - тем более. Пятнадцатый размер едва поместился в розовый бикини с черными стяжками по бокам и в зоне декольте. Причем сама Мила похвасталась, что несмотря на ветреную погоду, ей хорошо и она веселится, как может, не обращая внимания на критику.

Мила уход за собой при этом никогда не забрасывала – она регулярно посещает спортзал, занимается и старается поддерживать вес в той норме, которая ей комфорта. Тем не менее, скрывать формы Мила также не собирается. Как можно заметить на ее новом видео, опубликованном на странице в Инстаграм, звезда всячески подчеркивает 15-й размер бюста.

«Мама что не говорила пальцы и всякую гадость в рот не тащить!!!!; Nice lovely ❤; Nice baby; Милочка ну ты как всегда шикарно выглядишь😍 красотка❤️ обладеть это невероятно; Невероятно круто получилось😍 Обалденное видео, умничка👏; Очень крутое видео у вас получилось 🔥; Да знаем красивая красивая😊👍; Вауу🔥😍 Мила, это видео просто бомба💣💥 красотка❤️❤; Пальцы в рот и все пройдет; Зачем тебе такие большие, а?😂».

Напомним, украинка с 15-м размером бюста вскружила голову своим декольте, покачавшись на качели.

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста без капли стеснения выгуляла свои "арбузы" посреди леса.

А еще Politeka сообщала, что Украинка с 15-м размером в образе страстного шерифа не оставила мужчинам шансов.