В сеть попало необычное архивное фото семьи известной артистки Софии Ротару

Как сообщает Politeka.net, известная советская и украинская артистка София Ротару всегда была знатной красавицей и почти не изменилась даже в свои 73 года. У певицы всегда было много поклонников и даже когда она перестала давать большие концерты, фанатов не поубавилось. В соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных артистке, где пользователи обмениваются ее снимками. Так, недавно на одной из таких страниц опубликовали архивное семейное фото.

На фотографии еще молодая София Михайловна позирует с покойным ныне мужем Анатолием Евдокименко и еще маленьким сыном Русланом. Семейство запечатлено, видимо, на отдыхе среди природы. На снимке Ротару выглядит еще совсем молоденькой, но и сейчас она не потеряла былую красоту. В подписи к кадру говорится: "Любимая наша София Михайловна с мужем Анатолием Кирилловичем и сыном Русланом".

Пользователи тут же принялись активно обсуждать это архивное фото, засыпая семейство комплиментами в комментариях. "Фото супер", "Прелесть", "Хорошее фото", "Класс", "Вчера ночью была счастливая, приснился сон, как будто сфоткалась Софией Михайловной! И такая простая легкая в общении была, но к сожалению, это сон был", "Родные", "Какие вы все красивые!", "Я, когда слушаю Ваши прекрасные песни, на душе светлей, спасибо огромное, желаю Вам, родным Вашим здоровья", "Любимая певица. Всенародная!", - пишут в комментариях к фото.

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