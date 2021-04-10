Полуфиналист шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, поделился романтическим снимком со своей возлюбленной

Как известно, после участия в шоу "Холостячка" радиоведущий и юморист Андрей Рыбак вернулся к девушке Алине, с которой встречался до проекта. После пост-шоу пара не скрывает свои отношения и постоянно демонстрирует свое совместное времяпровождение, передает Politeka.net,

Так, на своей странице в Инстаграм 29-летний юморист частенько радует фанатов контентом с участием своей пассии.

На последнем фото Андрей и Алина позирую невероятно влюбленными и счастливыми.

В публикации Рыбак решил поразмышлять на тему смеха, а также спросил у своих фанатов, легко ли их рассмешить.

Шоумен признался, что по роду деятельности вещи, которые могу могут его рассмешить, иногда кажутся странными.



«Это может быть смешное название города (Кагарлык например) или маленький пухлый мальчик, едущий на самокате!

Обычные вещи меня редко веселят! Я могу умом понять, что это смешно, но ни один мускул лица (а оно у меня мускулистое) не дрогнет!», - рассказал полуфиналист "Холостячки".



«Последнее из чего я дико смеялся это то, как правильно выбирать спелых лис! Не спрашивайте!😆 Скоро в новом выпуске «но это не точно» всё поймёте! А что смешит вас?», - обратился к фанатам.



Поклонники оценили романтичное фото парочки.

"Смеялся с ваших шуток на Лиге Смеха, жаль, что вы вылетели 😢",

"Очень нежные и милые❤️", - пишут в сети.

Напомним, что полуфиналист "Холостячки" Рыбак показал безумства своей Алины в микротопике: "Вечерние концерты от любимой".

Как сообщала Politeka, полуфиналист «Холостячки» Рыбак раскрыл пикантные подробности закулисья шоу.

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