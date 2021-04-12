Актриса и певица Дженнифер Лопес в белом топе и брюках покрасовалась формами на ступеньках

В белых кедах, спортивных штанах и коротеньком топе любая женщина может выглядеть роскошно, если будет следить за собой. Это доказала и легендарная певица, засветившись перед камерами в простом луке выходного дня. Причем Лопес даже восхитила плоским животом, о котором мечтают миллионы женщин.

Как можно заметить, чаще всего на публике и личных селфи Лопес показывает себя с ярким макияжем, напоминая о своей косметике – новом бренде, который Дженнифер презентовала пару месяцев назад. При этом звезда прячет свои волосы под париками и носит длинные накладные локоны, тогда как у самой они сейчас довольно короткие и пушистые.

«Сохраняйте спокойствие и работайте в выходные ✨», - написала Лопес под новыми фото.

Фанаты сразу отреагировали:

«Я люблю тебя; 😍 Красиво; безумно красивая дама; Королева; Моя королева; как бразильская кукла; Этот живот сведет с ума многих; Безумие какое-то, это дама вообще не стареет, увлекательно💖💋; Я так тебя люблю ❤️❤️; какой живот, я тоже хочу так выглядеть, но мне даже не 30», - пишут фанаты.

Чтобы должным образом покорить фанатов, артистка старается выбирать только открытые платья минимальной длинны, прозрачные костюмы с вырезами и даже наряды из одних камней, едва прикрывающие тело. Откровенность на сцене Лопес не смущает, ведь она с гордостью подчеркивает: почти в 52 года можно выглядеть роскошно.

Как видно на фото, в платье с глубоким декольте артистка уверенно себя чувствует, а также не собирается скрывать формы. Чаще всего под костюмами Лопес даже не носит лифчик и таким образом ее выступление получается более пикантным.

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