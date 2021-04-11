Известная певица Таисия Повалий показала поклонникам, что сделала со своим лицом, и обратилась к мужу

Как сообщает Politeka.net, известная украинская артистка Таисия Повалий, которая в свое время сбежала в Россию и больше не выступает на родине, в последнее время здорово перекроила свою лицо в попытках сохранить молодость. Недавно в своем Instagram 56-летняя звезда опубликовала очередное фото, на котором можно увидеть ее при полном параде, а в подписи к нему обратилась к своему мужу.

На новом фото Таисия появилась не одна, а своим любимым Игорем Лихутой, который в этот день отмечает свой 60-й день рождения. На снимке парочка выглядит влюбленной, счастливой и очень молодо. У Повалий, как будто, новое лицо – отретушированное и подтянутое, а ведь ей уже 56 лет. На снимке певица позирует в черном платье с открытыми плечами, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж. Лихута нежно прижался к жене, на нем нарядный серый костюм и светлая полосатая рубашка.

В подписи к публикации Таисия нежно поздравила мужа с его нем рождения. "Дорогой Игорь Леонидович! Вам сегодня 60 (надеюсь Вы не скрываете свой возраст). Вы Невероятно Талантливый, Значимый и Уважаемый Человек, Мастер Своего Дела! Желаю Вам Огромного Вдохновения на Новые и Новые Свершения! Это была официальная часть поздравления, уверена, мои подписчики ее продолжат. Все главные слова скажем сегодня лично! Игореш, с Днём рождения, дорогой! Мы тебя любим!", - написала Повалий. А ее поклонники присоединились к поздравлениям Лихуты.

Напомним, 56-летняя Повалий с нелепым макияжем отправилась за покупками в Киеве: "Нужно меньше есть, больше двигаться".

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