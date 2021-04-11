Певица Ани Лорак на вечере с коллегами у гостях Филиппа Киркорова решила вспомнить о доме и запела на украинском
Не так давно Филипп Киркоров устроил пышный праздник в честь именин своей дочери Аллы-Виктории и пригласил на домашнее пиршество самых близких, в числе которых оказалась и Каролина, с которой артист дружит много лет и является крестным ее дочери Софии.
Причем, как оказалось, Ани Лорак неожиданно появилась в компании своего бывшего мужа. Не обошлось и без других сюрпризов, в том числе и приятных для фанатов артистки. Дело в том, что Каролина на вечере для своих решила запеть на родном языке.
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Песню «про рушник» звезда исполняла с гордостью, что поразило ее аудиторию.
«Вчера на ужине в гостях Филиппа Киркорова Ани Лорак исполнила песню на украинском языке,это так красиво... мурашки по коже😍👏 #анилорак», - сказано в подписи под видео.
Поклонники не смогли остаться равнодушными:
«Душевно, по семейному😍 прям зацепили душу; ❤️Молодцы; Красиво , молодцы!!!; Браво , молодцы, вы лучшие; Вы просто красавчики. Я вас обожаю 😘; Божественно!; Есть люди поют сердцем,а есть люди которые кричат чтобы показать свой голос,к сожалению эту песню Каролина не спела сердцем; Шикарное исполненение...Филлип настоящий 👑; Спасибо за песню, до слёз! Очень приятно слушать Вас без пафоса, по домашнему; ❤️😍Аня многогранная личность».
До этого, как видно, Каролина прогулялась в удобном для нее стиле на улице и похвасталась образом в целом, позируя на камеру с легкой улыбкой. В бомбере и джинсах звезда вышла в люди, о чем сразу же сообщила в Инстаграм.
В простом образе, Лорак миксовала несколько стилей, не забыв о трендовых фишках – шляпку-панама Prada и грубые ботинки на массивной подошве завершали ее лук. А вот рваные джинсы придали бунтарского вида.
Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".
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