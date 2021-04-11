Первая "Холостячка" в Украине Ксения Мишина вызвала восторг яркими фото и теплым признанием

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала серию снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала сына Платона.

Мальчику исполняется 9 лет, с чем счастливая мать его и поздравила. На фото подросший Платон играл на улице, а в его улыбке отчетливо узнается Ксения, ведь он так сильно на нее похож.

"Ты - мой Олимп". Эту фразу я повторяю из года в год. И это моя истина, моя правда, моя перманентность. Ты лучшее, что я создала в этой жизни. Я каждый день, не переставая, тобой горжусь, учусь и люблю. Я действительно не знаю, что или кто ещё может заставить каждую женщину уметь так любить, благодарить и безусловно отдавать. Это заложено природой, это предусмотрено Богом. Сын, я восхищаюсь тобой всецело. Я каждый день, заглядывая в твои глаза, просто растворяюсь в их бездне. И абсолютно точно знаю, что ты - мое сердце и сила уже целых 9 лет! С днём рождения, счастье...", - эмоционально подписала кадры актриса.

Пользователи присоединились к поздравлениям:

"Классный малой❤️❤️❤️и похож на маму"

"С днем рождения красавчик Платоша! Желаем расти помощником в семье, сильным, смелым и умным, маминым защитником и гордостью для всех! Пусть все твои желания сбываются и все у тебя получается! 🥳"

"🥳 с днём рождения, очень похож на маму"

"Поздравляю красавчика, весь в маму😍❤️"

"Скоро невесту в дом приведёт"

Отметим, Мишина бросила бывшего мужа, отца Платона, будучи беременной на 8 месяце. Актриса рассказывала об издевательствах с его стороны, что стало причиной бегства.

"Когда с его (экс-супруга, - ред.) стороны начались моральные издевательства и воспитательные процессы по отношению ко мне, я решила уехать к родителям и все плавно сошло на нет. Человек перестал звонить и интересоваться. Знаете, моему сыну сейчас 8 лет и за это время он ни разу не спросил, кто мой папа и где он. Я даже не знаю почему", - делилась она.

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