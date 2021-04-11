Известная певица Ани Лорак опубликовала в сети необычные фото, на которых появилась в странном образе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ани Лорак, которая долгое время живет и строит карьеру в российском шоу-бизнесе, тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности. Однако, недавно звезда подогрела слухи о появлении в ее жизни мужчины – она появилась на светском мероприятии с обручальным кольцом на безымянном пальце правой руки. А недавно в своем микроблоге в Instagram выложила свежие фото, на которых появилась уже без украшений на пальцах, так что снова запутала поклонников, но также заинтриговала.

На новых фотографиях Ани появилась в весьма необычном образе – без гламура и эпатажа, она выглядит так, как будто хочет потеряться в толпе и не привлекать к себе внимания. Артистка позирует в серых рванных джинсах и темной футболке с серым принтом, поверх которой накинула объемную темную куртку. Образ дополняют массивные черные ботинки, забавная кепочка и большая сумка, которая висит на руке. Волосы певицы выпрямлены и распущены, а на ее лице легкий макияж и стильные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Лорак здорово заинтриговала своих фанатов. "Мои дорогие, ждете новую песню? Скоро поделюсь новостями. Ох... Готовим для вас невероятную красоту", - написала артистка. Поклонники в восторге от таких новостей, публикацию звезды тут же принялись активно обсуждать в комментариях. "С огромным нетерпением ждем!", "Заинтриговали! безумно ждем", "Такие новости, конечно ждем!", "Неожиданно. Ждем с нетерпением", "Конечно, очень ждем", - пишут в комментариях.

Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

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