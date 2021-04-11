В сеть попало необычное архивное фото известной артистки Софии Ротару

Как сообщает Politeka.net, известная советская и украинская артистка София Ротару всегда была знатной красавицей и почти не изменилась даже в свои 73 года. У певицы всегда было много поклонников и даже когда она перестала давать большие концерты, фанатов не поубавилось. В соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных артистке, где пользователи обмениваются ее снимками. Так, недавно на одной из таких страниц опубликовали архивное фото легенды, на котором она выглядит просто потрясающе.

Как видно, на этом снимке София Михайловна стоит в интересной позе у светлой стены и мило улыбается фотографу. Перед камерой она появилась в нарядном образе – на ней черное платье, поверх которого она надела белоснежную кружевную накидку, и все это дополнила массивным черным поясом. Волосы артистки аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и нет даже следа морщин, она кокетливо улыбается в объектив.

В подписи к фотографии Ротару говорится: "Пусть не черствеют наши Души, И в сердце Доброта царит, Не важен облик твой наружный, А важно, кто же ты Внутри! ХОРОШЕГО ДНЯ!". Такая публикация не осталась без внимания пользователей, снимок принялись активно обсуждать, засыпая артистку комплиментами в комментариях. "Невозможно смотреть без восхищения", "Красотка", "Чаровница", "Какая красивая", - пишут пользователи.

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