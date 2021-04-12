Украинская певица София Ротару планирует выступить в России

73-летняя известная артистка, которой возраст не помеха, летом отправится в Сочи, где планирует выступить на конкурсе певческих талантов "Новая волна", передает Politeka.net.

Примечательно, в июне прошлого года концертный директор исполнительницы, Сергей Лавров, рассказал, что та во время пандемии потеряла крупную сумму. По словам директора, из-за отмены выступлений на карантине звезда "обеднела" примерно на 42 миллиона рублей, пишет сайт vokrug.tv.

Тем временем на фан-страничке украинской легенды радуются ее предстоящему выступлению на конкурсе.

"Ура!!!⚡️Ура!!!⚡️Ура!!!⚡️ Чудесная Новость!!!⚡️

Наша Любимая София Михайловна Выступит На Международном Музыкальном Фестивале "Новая Волна -2021" @newwave_official с 19 по

25 августа! ⚡️ Ждём с Нетерпением Вас,Любимая ", - написали авторы публикации.

За час публикация собрала десятки лайков и много комментариев.

"Загорелая красотка!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏👏👏👏👏", "Ура!!! Очень жду💗💖❤️", "УРААААААААААААААААААААА, СЛАВА БОГУ. НАША ЛЮБИМАЯ РОДНАЯ ДОРОГАЯ СОФИЯ МИХАЙЛОВНА РОТАРУ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Дивные очи 😍💐", - написали пользователи сети.

К слову, Ротару выступит на российской сцене не одна, а вместе с Таисией Повалий, Ани Лорак и MARUV с Максом Барских, и другими звездами из Украины. Полный список артистов появился в официальной группе конкурса.

Конкурс "Новая Волна" с 2002 по 2014 год проводился в латвийском курорте Юрмале, а с 2015 года, после конфликта на Востоке Украины - в Сочи.

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