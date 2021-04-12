Популярная украинская певица Оля Полякова вспомнила о Тине Кароль в негативном ключе

Оля Полякова сделала себе имидж прямолинейной артистки, которая может позволить себе высказаться о ком-то, не стесняясь в выражениях, передает Politeka.net. Как известно, из-за своего "острого языка" артистка в феврале угодила в большой скандал.

Тогда Полякова в одном из выпусков шоу "Маска" назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах". В результате на суперблондинку обрушилась буря негодования. Фанаты стали заступаться за Кароль, а последняя также прокомментировала слова коллеги по сцене.

"Оля Полякова, ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить ради жизни сына. Но не на похоронах, а за здоровье и за силу высоты в близости родных душ. Моя ты радость…", – ответила Тина Кароль Поляковой в Инстаграме.

Известно, что муж Тины, Евгений Огир, умер семь лет назад, а сейчас звезда сама воспитывает сына, Вениамина.

Полякова же объяснила свое скандальное заявление, лишь тем что имела в виду творчество и репертуар артистки.

Недавно в сети вспомнили одно из старых видео, сделанное еще в январе этого года. На кадрах Оля Полякова также упомянула Тину Кароль.

Украинская знаменитость рассказала, кто ее раздражает.

"Кто меня бесит, да? Бесит меня Лобода, бесит Тина Кароль и Ани Лорак", - заявила Полякова, улыбнувшись в конце ответа.

"Я, конечно, Полякову люблю, но ей до Тины Кароль далеко", "Три певицы, до которых ей ещё очень далеко...", "Не знаю, что ей плохого сделала Тина Кароль, но они совершенно разные и их сравнивать нельзя", - написали пользователи сети.

Напомним, Полякова в компании Каменских и Данилко закатила сцену ревности

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