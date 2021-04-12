Выросшая в семье актеров Анна, дочь Ольги Сумской и Виталия Борисюка, решилась рассказать правду о тяжелых испытаниях, которые пережила

19-летняя девушка в эфире программы "Зірковий шлях" вспомнила о школьных временах, передает Politeka.net. Анна рассказала об издевательствах со стороны одноклассников (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Меня уничтожали, как физически, так и словесно... И поэтому я уже не знала, за какое живое место зацепиться... Больше, конечно, девочки цеплялись... Просто каждый раз у нас менялся состав класса и почему-то все ребята, будто их подговорили, набрасывались на меня", - заявила Анна.

По ее словам, были случаи, когда даже за волосы дергали, при чем на глазах у учителей.

Сумская прокомментировала смелое признание дочери.

"Состояние депрессии, нервное состояние, которое иногда замечала в ребенке, я думала тогда... за счет чего... возможно, я не так часто уделяю внимание, - задумалась Ольга и добавила, - Она довольно самокритичная. Я ей всегда говорю, больше верить в себя, чтобы она смогла поднять самооценку".

Анна призналась, что требовательна к людям и всегда ставит завышенные цели.

"Я очень боюсь, что не смогут оправдать моих ожиданий... Я понимаю, что мы все не идеальны, и я не стодолларовая купюра, но..."

Отметим, Анна - младшая дочь Сумской, родившаяся во втором браке актрисы с Виталием Борисюком. Девушка является студенткой Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. У нее есть старшая сестра Антонина Паперная, которая живет в Москве и замужем за российским актером Владимиром Яглычем.

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