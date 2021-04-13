В Сети показали, каким толстым был певец и блогер Владимир Дантес до свадьбы с Надей Дорофеевой
Как передает Politeka.net, 32-летний Дантес сделал репост у себя в "сториз" в Инстаграм поста с любопытными кадрами. Изумленный пользователь показал, каким был Владимир в преддверии свадьбы с Дорофеевой почти шесть лет назад.
На то время он был одним из ведущих кулинарного трэвел-шоу "Еда, я люблю тебя". На кадрах запечатлен момент, когда Дантес вместе с коллегами пробовал местные деликатесы в Тенерифе, Испания. В глаза сразу же бросаются его круглые щечки и заметно оплывшие руки. Таким мужа Дорофеевой уже и не помнят, ведь с тех пор он значительно похудел.
"Владимир, а сх*ра ли вы тут такой жирный?, - спрашивает на кадрах пользователь. - Откормился, понимаешь ли... Худым, конечно, получше будет".
Дантес отреагировал на замечание в своей саркастической манере: "Я сам в шоке)))".
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До этого муж Дорофеевой, общаясь с подписчиками в "сториз", рассказал о еще одной своей перемене во внешности, при чем тоже в лучшую сторону. Речь о его прическе. Владимир уже много лет носит длинные волосы, несмотря на просьбы поклонников подстричься.
Певец объяснил наглядно, почему ему комфортно с такой стрижкой и почему он не хочет ничего менять, прикрепив фото, на котором у него короткие волосы. Казалось, что это другой человек. Снимок был сделан еще в школьные годы.
Напомним, известный украинский музыкант и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал о необычной просьбе своей жены
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