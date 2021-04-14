Легендарной певице Софии Ротару удалось "остановить" время - в Сети появилось доказательство

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 73-летней артистки опубликовали любопытный кадр, на котором она предстала без грама косметики.

Фото было сделано в прошлом году. София Михайловна позировала вместе с сыном Русланом и невесткой Светланой.

На честном снимке певица появилась без макияжа, в пестром платке и необычном головном уборе, напоминающем каску. На кадре можно рассмотреть, как по-настоящему выглядит звезда: на удивление гладкая кожа без морщин, брови-ниточки и безупречная улыбка.

Внешность Ротару уже давно является предметом горячих обсуждений. Публика гадает, как ей удается сохранять молодость. Известный модельер Александр Васильев, с профессиональной точки зрения описал, почему артистка в свои семьдесят не выглядит, как бабушка, пишет 7days. Пока другие звезды прибегают к помощи пластических хирургов и меняются до неузнаваемости, порой, не в лучшую сторону, София Михайловна сохраняет те же черты лица, что и 30, и 50 лет назад.

По словам Васильева, Ротару — «великолепный пример всем женщинам 50+», потому что она знает, как выгодно себя подать.

"У нее очень хорошие стилисты. Они знают, что ей идет: вертикальные линии, например. Ротару выбирает верную длину, правильную долю прозрачности, она понимает, как "вдвое" сократить свою фигуру, хотя полной ее никто никогда не назовет", - считает модельер.

Другой эксперт, пластический хирург Николай Григоряк связал безупречную внешность Софии Михайловны с отличной генетикой и правильными манипуляциями с лицом.

"Ротару так прекрасно выглядит, благодаря совокупности факторов: хорошей генетике, рукам хорошего хирурга и своевременности всех процедур. Также она не перебарщивает с инъекциями и операциями, что помогает выглядеть естественно", - полагает врач.

Напомним, что обманувшая старость София Ротару ошеломила внешностью в обычной жизни: "кроссовки, штаны и…"

Как сообщала Politeka, 50-летний единственный сын Ротару выдал правду о своем состоянии, показав анализы на гепатит: "Готов..."

Также Politeka писала, что единственный сын Ротару показал свой почерневший и облезлый дом в Крыму: "Остались одни..."