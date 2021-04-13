Актриса и "Холостячка" Ксения Мишина показала яркие кадры с вечеринки по случаю дня рождения ее сына Платона

Как пишет Politeka.net , известная украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая на романтическом реалити-шоу таки нашла свою любовь Александра Эллерта, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно красотка переболела коронавирусом – она сидела дома на самоизоляции вместе с возлюбленным, рассказывая поклонникам в соцсети о своем состоянии. А теперь, когда немного пришла в себя, похоже, решила утроить праздник по случаю дня рождения сына – Платону исполнилось 9 лет.

В своих Instagram-сторис Ксения выложила веселое видео, на котором показала, как проходил праздник, кто пришел в гости, и чем угощали детей. Очевидно, вечеринка проходила в "военном" стиле – вместо столов прямо на улице стояли бочки, а на них угощения, соответствующая фотозона, а детей развлекали аниматоры-"спецназовцы".

"А у нас тут спецназ!": говорит на кадрах Мишина, показывая людей в военной форме.

В какой-то момент детей нарядили в камуфляжную форму и дали пострелять, конечно же, не взаправду. Но аниматор четко раздавал команды, и отдал приказ: "Чтобы все было по-честному". Видно, что детям такая игра очень понравилась и они с удовольствием развлекались. В разгар праздника один из аниматоров в камуфляже вынес небольшой, но очень милый тортик с девятью свечами, которые виновник праздника с радостью задул под бурные аплодисменты гостей.

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