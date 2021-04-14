Победительница "Холостяк-9" Даша Квиткова, ставшая женой Никиты Добрынина, устроила фотосессию в белье, показывая фигуру

Беременная Даша Квиткова старается вести активный образ жизни всю беременность. И хотя многих поклонников волнует ее внешний вид и набор веса, сама Даша отвечает на все честно и, более того, не забывает принимать участие в фотосессиях.

Как можно заметить, не так давно молодая супруга Никиты Добрынина приняла участие в яркой фотосессии в оверсайз-пиджаке и черном стильном белье с высокой посадкой. Благодаря правильно подобранному ракурсу Даша не только не стала делать акцент на животе, но еще и избежала вопросов о своем весе.

Многие обратили внимание на тату девушки на изгибе выше бедра, которое покорило фанатов простотой и нежностью. Другие же подметили, что в таком образе девушка напоминает им певицу Шакиру:

«Mom to be loading 🧸; Даша, я просчиталась или у вас сейчас 31 неделя?; Это фото до:)))); Ни как не пивыкну к Даше без её шикарных кудряшек❤️; Тут ище без пузика; будущие мамы нынче шикарно выглядят 😍🔥; на Шакиру похожа тут; Невероятное сочитание внутренней и внешней красоты😍; Красива😍; Красивое тату🌹; Шикарна 😍; какое крошечное и пузико и тату️❤️; на самом интересном», - отвечают в сети.

Часто супруги выкладывают кадры своего времяпрепровождения. Сейчас они отдыхают в Дубае и в одном из последних сторис Даша решила поделиться фактами о месте, где проводит время.

Так, по словам победительницы "Холостяка", в Дубае очень трудно получить гражданство, кроме того, бытует мнение, что там при рождении ребенка семье дается несколько килограммов золота.

"То есть ты по факту рождаешься с приданным - это интересно. Мне даже интересно, как вообще появились шейхи?", - задумалась Даша, когда тут же заговорил Добрынин.

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