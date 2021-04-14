Актриса и "Холостячка" Ксения Мишина улетела за границу на несколько недель

Как пишет Politeka.net , известная украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая на романтическом проекте нашла свою любовь Александра Эллерта, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно красотка переболела коронавирусом – она сидела дома на самоизоляции вместе с возлюбленным, рассказывая поклонникам в соцсети о своем состоянии. А теперь, очевидно, вернулась к работе и даже отправилась за границу, можно предположить, что на съемки.

В своих Instagram-сторис Ксения рассказала о тяжелом перелете – она прибыла в столицу Хорватии Загреб, а также показала отель, в котором будет жить следующие несколько недель. Судя по кадрам, за границу актриса прилетела без возлюбленного Александра Эллерта.

"Друзья, я в Загребе, погодка отвратительная, 4 градуса, холодрыга. До сих пор не могу отойти... Я ненавижу летать. Искренне завидую людям, которые умеют получать удовольствие от полетов. Правда, на сегодняшний день это не моя история. Мало того, что нас ужасно трясло, я вцепилась руками в это кресло, так еще полон самолет китайцев в белых лабораторных костюмах, которые орали от страха. Можете себе представить, какой стресс я перенесла", - рассказала Мишина из автомобиля по дороге в отель.

Также она показала несколько кадров уже из отеля – и холл, и свой номер, и даже свой ужин. Сторис Ксения подписала так: "Мой дом на ближайшие пару недель". Похоже, звезда оставила сына и возлюбленного дома, а сама некоторое время будет жить в Хорватии.

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