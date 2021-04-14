Российский композитор Игорь Крутой побывал в гостях у Филиппа Киркорова и показал его хоромы

Как пишет Politeka.net , известный российский композитор и друг Ани Лорак Игорь Крутой побывал в гостях к Филиппа Киркорова. Вечеринку российский поп-король устроил по случаю дня рождения своей дочери Аллы-Виктории и пригласил на праздник своих звездных друзей. Среди них был и Крутой, и Ани Лорак с бывшим мужем Муратом.

Композитор решил снять на телефон все мероприятие, он включил камеру с момента входа в дом и, кажется, не выключал ее весь вечер. "Это же сколько надо напеть", - шутливо отметил Игорь Яковлевич. Так, среди прочего Крутой решил показать публике роскошные хоромы Киркорова, опубликовав видео в своем Instagram, а в подписи к нему также поделился своими впечатлениями. На кадрах можно увидеть стильный интерьер огромного дома, в котором Филипп живет со своими детьми.

"Каким теплым сделал свой дом Филипп, насколько удобно и комфортно в нем в равной степени и детям, и его отцу, да и самому Филиппу. Функциональность дома и участка заслуживает самой высокой похвалы и может являться предметом "белой" зависти. Но, самое главное, что этот дом, Киркоровское творение, сделан для друзей!", - рассказал Игорь Крутой.

По его словам, под конец празднования он всем присутствующим переехать в этот шикарный дом Киркорова. "Филя, нервно улыбаясь, согласился, но природный такт нам всем подсказал – "пора валить", что мы и сделали", - подытожил композитор.

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