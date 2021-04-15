Победительница "Холостяк-9" Даша Квиткова, ставшая женой Никиты Добрынина, рассказала о том, что ей пришлось пережить

Сейчас Даша Квиткова успешный блогер с аудиторией 1,7 миллиона подписчиков в Инстаграм, передает Politeka.net. Также девушка - счастливая жена известного украинского радиоведущего, которая скоро станет мамой.

Кажется, в жизни роскошной блондинки не было и нет никаких трудностей, однако это лишь на первый взгляд. В своих последних сторис Даша рассказала, что ей пришлось пережить издевательства.

По словам блогера, она не понаслышке знает, что такое буллинг, ведь в школьные годы сама на себе его ощутила.

"Я была из тех, кого до класса шестого-седьмого обзывали и над кем смеялись. С буллингом я знакома, как никто другой", - поделилась жена "холостяка".

Виной всему стало то, что Квиткова была полнее других. Дети придумывали Даше клички из-за фамилии, обзывали, а мальчики, которые ей нравились, смеялись девочке в лицо.

"У меня были периоды, когда я просто приходила домой и плакала в подушку, а дошло это до того, что в один день я села на голод и у меня была анорексия", - призналась блогер.

Даша рассказала, что она счастлива, ведь смогла все преодолеть и стать успешнее своих обидчиков, которые в итоге на нее подписаны сейчас, а некоторые даже приглашали на свидание.

Звезда предполагает, что, вероятно, буллинг связан с пробелом в воспитании, а дети в этом возрасте очень злые.

Позже красотка показала, какой была в детстве.

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