Победительница "Холостяк-9" Даша Квиткова, ставшая женой Никиты Добрынина, рассказала о том, что ей пришлось пережить
Сейчас Даша Квиткова успешный блогер с аудиторией 1,7 миллиона подписчиков в Инстаграм, передает Politeka.net. Также девушка - счастливая жена известного украинского радиоведущего, которая скоро станет мамой.
Кажется, в жизни роскошной блондинки не было и нет никаких трудностей, однако это лишь на первый взгляд. В своих последних сторис Даша рассказала, что ей пришлось пережить издевательства.
По словам блогера, она не понаслышке знает, что такое буллинг, ведь в школьные годы сама на себе его ощутила.
"Я была из тех, кого до класса шестого-седьмого обзывали и над кем смеялись. С буллингом я знакома, как никто другой", - поделилась жена "холостяка".
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Экс-"холостяк" оказался "не по девочкам", шокирующее признание красавца: "Я смирился с..."
Скрытный Олег Винник неожиданно заговорил о жене, в Сети раскрыли ее имя: "Несешь свой крест..."
Дан Балан устроил Тине сюрприз на "Голосі країни", неожиданно появившись с мамой: "Горько!"
Счастливая Осадчая засветила "беременный" животик рядом с Винником и Кароль: "Как вам идет..."
Виной всему стало то, что Квиткова была полнее других. Дети придумывали Даше клички из-за фамилии, обзывали, а мальчики, которые ей нравились, смеялись девочке в лицо.
"У меня были периоды, когда я просто приходила домой и плакала в подушку, а дошло это до того, что в один день я села на голод и у меня была анорексия", - призналась блогер.
Даша рассказала, что она счастлива, ведь смогла все преодолеть и стать успешнее своих обидчиков, которые в итоге на нее подписаны сейчас, а некоторые даже приглашали на свидание.
Звезда предполагает, что, вероятно, буллинг связан с пробелом в воспитании, а дети в этом возрасте очень злые.
Позже красотка показала, какой была в детстве.
Напомним, беременная жена "Холостяка" Добрынина раскрыла их разницу в возрасте, цифра впечатляет: "Еще та парочка".
Как сообщала Politeka, беременная жена "Холостяка" Добрынина в черном боди страстно прижалась к мужу: "Не ревнуете?".
Также Politeka писала, беременная жена "Холостяка" Добрынина ответила на критику лишнего веса: "Я была на диетах, но...".