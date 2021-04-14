Экс-солистка «ВИА Гры», близкая подруга исполнителя Макса Барских, Миша Романова, покорила внешностью крупным планом

Артистка покинула группу "ВИА Гра" в 2018 году, с тех пор она активно занимается сольной карьерой, передает Politeka.net. Нередко красотка проводит время со своим коллегой и другом, певцом Максом Барских.

К слову, обоим артистам уже давно приписывают роман, а Макса даже называют отцом сына Миши, Мартина. Сами же певцы уверяют, что их связывает лишь дружба.

Тем не менее слухи не утихают, ведь Романова - очень привлекательная девушка, и многих удивляет, как Барских мог устоять перед ней.

И, действительно, внешность певицы достойна комплиментов. На одном из последних фото в Инстаграм артистка предстала с красивой прической, а макияж подчеркнул ее большие глаза.

Миша кокетливо пошалила язычком, выставив его и улыбнувшись.

"С добрым утром! Желаю всем хорошо и плодотворно провести день. Будьте на позитиве!😜", - написала Миша.

За час публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.

"завлекалочка🤩", "Укладка 🔥👏", "И тебе красавица позитивного дня!", "Булочка с корицей 🤍", "Миша, последнее время, видим только твои фотографии, а где песни? Ты безусловно красавица, но хочется услышать твои песни👍", "Что за кошечка 🤤😻", "Великолепная Мишель 🔥Взаимно", "Прическа как всегда, просто сногсшибательна!!!!!", "Такая клевая 😻🤪", - написали пользователи сети.

Напомним, что Романова повыпендривалась под елкой в соблазнительных позах: "Скоро все случится...".

Также Politeka писала, что Романова растаяла в страстных объятиях именитого красавчика: "Я думала, она с Барских".

А еще Politeka сообщала, что Романова в слишком коротеньких шортах дала вдоволь насладиться своими формами: "Госпожа".