Популярная украинская певица Ани Лорак опубликовала в соцсети жаркое фото с пляжа на Мальдивах

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская артистка Ани Лорак, которая много лет живет и строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует своих фанатов яркими публикациями в микроблоге в Instagram. Так, недавно звездная красотка выложила в сторис кадры на борту самолета, а теперь показала соблазнительные фото с мальдивской набережной.

На новых фото Ани запечатлена, стоя босыми ногами на пирсе, а за ее спиной открывается потрясающий океанический пейзаж. Перед камерой она появилась в соблазнительном образе – на ней коротенькие желтые шорты и темный лифчик от купальника. Этот наряд красиво подчеркнул идеальную фигуру 42-летней звезды, которой могут позавидовать даже молодые девушки. Поклонники заметили, что Лорак новая прическа – ее волосы в мелких кудряшках, а на лице стильные солнцезащитные очки, она смотрит прямо в объектив.

В подписи к фотографиям артистка рассказала о турагенте, которая организовала ее отдых на райских островах. "Мы второй день на острове, а я уже впечатлена и открываю для себя новых друзей. В этом путешествии нам очень помогла Марина @marina.maldives – эксперт по Мальдивам и хозяйка ведущей принимающей туристической компании!", - написала Лорак. А поклонники принялись обсуждать ее новых фото, засыпая комплиментами в комментариях к публикации. "Какая вы красивая!", "Шикарная", "Вау, какая фигура. И ваши милые кудряшки", "Какая красивая. С нетерпением жду прямой эфир!", "Какая вы красивая и совсем юная", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, 42-летняя фигуристая певица Ани Лорак впечатлила фанатов дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

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