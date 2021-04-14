Прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками", Екатерина Кухар, похвасталась фигурой в купальнике

С ранних лет артистка занимается балетом, благодаря чему ее фигура восхитительна, передает Politeka.net. В этом можно удостоверится, посмотрев на соблазнительницу в бикини.

В одном из своих новых постов Екатерина предстала в купальнике на пляже. На одном из кадров у артистки спала бретелька лифчика с плеча, что придало образу особой пикантности.

На другом фото звезда позировала на берегу, когда волна намочила ножки и ягодицы. Вышло завораживающе прекрасным, и видно, что Екатерина отдалась волне, получая наслаждение и заставив всех себе завидовать.

"Sri, Happy New Year!🎊

Сегодня на Шри большой праздник, они празднуют приход нового года. В принципе, можно растянуть удовольствие и сначала отметить в Украине, потом в Китае и следом приехать на Шри-Ланку...

Правда вместо елки 🌲 у вас будет замысловатое дерево)) Можете посмотреть в stories 🎞

И впервые в моей многолетней гастрольной практике по всему миру, разница во времени с Украиной — 2,5 часа!🤓⏰", - написала артистка.

Почти за час публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.

"Happy new year ✨🌹 отличного празднования и отдыха 🌸", "Можно я вместо вашей головы свою вставлю😁шучу🌞шикарно,очень😍", "Прям сериал какой-то ) я бы посмотрел", "Вау, какая красота. Настоящие джунгли 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, муж Кухар из «Танців з зірками» сверкнул своим «богатством» без одежды: «Немного другой формат»

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