Певица Ани Лорак знает толк в развлечениях, особенно, когда есть, что показать
Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, похваставшись отпуском на сказочных Мальдивах.
После пляжных утех Каролина решила добавить остренького своему отдыху и отправилась плавать на каяках в океане. Для этого певица выбрала соблазнительный лук, натянув красное микробикини и защитив голову от раскаленных лучей серой кепкой.
Вооружившись веслом Ани уселась на каяк, повернувшись к камере боком, - чтобы фанаты смогли разглядеть ее прелести во всей красе. Звезда немного прогнула спинку и подняла руку, демонстрируя упругие ягодицы, тонкую талию и пышный бюст. Последний особо приковывает внимание, так как лифчик купальника, кажется, немного сполз, частично оголив необъятную "красоту".
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За несколько дней отпуска Каролина уже успела изумить поклонников несколькими горячими фото. До этого артистка позировала на пляже в темно синем лифе от купальника и желтых мини-шортах. Для того, чтобы казаться выше, девушка встала на цыпочки, "удлинив" тем самым аппетитные ножки.
Пользователи с жаром обсуждали увиденное:
"я балдею от вашей фигуры 🤤"; "какие ножки 😍"; "Какая красоткаааа😍😍😍 Приятного отдыха вам,дорогая! Ждём вас наполненную солнцем, отдохнувшую и полную сил и энергии с концертами в Украине!❤️🙏🏼 Безумно любим вас и скучаем 💋"; "какая фигурка 😍 Каролина, вы идеальная 🔥♥️"; "Вкусная девушка!❤️"; "🔥 Каролина, что вы творите😂".
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