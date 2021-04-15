Певица Ани Лорак знает толк в развлечениях, особенно, когда есть, что показать

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, похваставшись отпуском на сказочных Мальдивах.

После пляжных утех Каролина решила добавить остренького своему отдыху и отправилась плавать на каяках в океане. Для этого певица выбрала соблазнительный лук, натянув красное микробикини и защитив голову от раскаленных лучей серой кепкой.

Вооружившись веслом Ани уселась на каяк, повернувшись к камере боком, - чтобы фанаты смогли разглядеть ее прелести во всей красе. Звезда немного прогнула спинку и подняла руку, демонстрируя упругие ягодицы, тонкую талию и пышный бюст. Последний особо приковывает внимание, так как лифчик купальника, кажется, немного сполз, частично оголив необъятную "красоту".

За несколько дней отпуска Каролина уже успела изумить поклонников несколькими горячими фото. До этого артистка позировала на пляже в темно синем лифе от купальника и желтых мини-шортах. Для того, чтобы казаться выше, девушка встала на цыпочки, "удлинив" тем самым аппетитные ножки.

Пользователи с жаром обсуждали увиденное:

"я балдею от вашей фигуры 🤤"; "какие ножки 😍"; "Какая красоткаааа😍😍😍 Приятного отдыха вам,дорогая! Ждём вас наполненную солнцем, отдохнувшую и полную сил и энергии с концертами в Украине!❤️🙏🏼 Безумно любим вас и скучаем 💋"; "какая фигурка 😍 Каролина, вы идеальная 🔥♥️"; "Вкусная девушка!❤️"; "🔥 Каролина, что вы творите😂".