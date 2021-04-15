Украинская певица София Ротару в свои 73 года поражает молодостью и красотой

Все зрители гадают, как артистке удалось победить старость, передает Politeka.net. Одни утверждают, что знаменитость сделала пластику, другие говорят о хорошей генетике, а третьи - о тщательном уходе за собой.

Ротару не обращает внимание ни на какие разговоры и продолжает радовать поклонников своим цветущим видом, а те, в свою очередь, распространяют снимки в группах.

В этот раз пользователи сети опубликаовали архивное фото Софии Михайловны, на котором она запечатлена со своими сестрами, Лидией и Аурикой.

Украинская легенда надела пляжное платье с глубоким декольте, а завершили ее образ очки с зеркальными стеклами.

Снимок был сделан на Мальдивах, на деревянном пирсе с домиками.

Публикация собрала сотни лайков и много комментариев.

"Красоточки 👏👏👏 как же я обожаю вас и ваше творчество, лучшие 🙏🙏🙏❤️❤️❤️💐💐💐💐💐💐💐", "Вы, красотки, замечательные 🌹❤️ Хорошего отдыха 💕💕💕😘😘😘", "Три сестрички, счастья вам!", "Так держать!❤️❤️❤️❤️❤️", "Нежно обнимаю Вас, люблю,Ваше фото класс всегда красивая!", "Идеал женственности!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, София Ротару родилась 7 августа 1947 года в многодетной семье. Кроме указанных Лидии и Аурики у нее еще есть двое братьев и сестра. Семья с детства занималась музыкой, так как эту любовь к пению привила мать.

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